Бывший глава ведомства Роберт Райх уличил генерального директора компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в том, что он подвергает угрозе жизни сотрудников своих предприятий. Бизнесмен отреагировал лаконично - «идиот»

Миллиардер неоднократно призывал американских чиновников отменить самоизоляцию и вернуть людям свободу. После того, как власти штата Калифорния запретили возобновлять работу его предприятий из-за риска распространения коронавируса, Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании Tesla и некоторых проектов в другой штат, например, фабрика Fremont будет работать в Техасе или Неваде. «Этот язык у вас не все любят». Глава МВФ заставила украинского премьера говорить по-русски — видео © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал в Twitter бывший министр труда США Роберт Райх.

Бизнесмен перепостил эту запись на свою страницу и прокомментировал одним русским словом — «идиот». Позже в комментарии под своим постом добавил «meant to say скучный идиот» (хотел сказать, скучный идиот — ред.).

Elon Musk threatens to take away people’s jobs unless he’s allowed to risk their health.



Capitalism at its worst. https://t.co/FaivGcCLNi — Robert Reich (@RBReich) May 9, 2020

Это не первый раз, когда Маск использует русские выражения. Телеканал НТВ опубликовал видео с «Жигулями», переделанными для езды задом наперёд, с подписью «And how do you like this, @elonmusk?» («Как тебе такое, Илон Маск?»), на что тот ответил: «Хаха офигенно». Однажды пользователи соцсетей спросили Маска, не осваивает ли он космос, чтобы привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят? Бизнесмен переспросил по-русски, где инопланетяне, другой пользователь написал: «Инопланетяне живут на Марсе под землёй, они прячутся. И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко». Тогде Маск отетил: «Вот где собака зарыта».