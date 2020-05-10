Владимиру Зеленскому стоит отказаться от «шутовских» планов по возвращению Крыма и установке там каких-либо памятников, заявил 10 мая агентству РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец

Накануне, 9 мая, Зеленский в своем обращении заявил о планах установить в четырех географических точках мемориальные колокола: Мира (Донецк), Победы (Закарпатье), Памяти (Луганск) и Единства (Симферополь). Зеленский хочет установить мемориалы с колоколами в Симферополе и Донецке © пресс-служба президента Украины

Чегринец считает, что главе украинского государства следует «отставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников».

По его словам, у Зеленского все еще есть шанс стать настоящим президентом, если он построит свое служение народу на честности, правдивости и адекватности.

Чегринец добавил, что если нынешний президент Украины захочет посетить Крым социальным визитом, то ему следует захватить с собою своего предшественника Петра Порошенко и его сподвижников.

«Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных А Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях. А колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства», — резюмировал он.