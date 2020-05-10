Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Украины ничего хорошего двусторонним отношениям не принесёт

Вечером 9 мая политик, выступая на местном телевидении, прокомментировал новую должность бывшего президента страны на Украине.

«Это решение было очень непонятным и это кадровое решение, бесспорно, бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами», — заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Изначально президент Украины Владимир Зеленский собирался отдать бывшему губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили портфель вице-премьера, но достаточного количества голосов в Верховной Раде не набралось, поэтому вопрос с повестки дня сняли. «Хотел дать людям отдохнуть, но допустил ошибку» - Саакашвили о своем отъезде из Грузии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как сказал Талаквадзе, это произошло после обращения грузинской стороны к украинскому парламенту. Впрочем, без должности Саакашвили не остался.

«Мы слышали комментарий, что правительство Украины само решает, куда назначать своих граждан. С другой стороны, когда этот гражданин другой страны ежедневно вмешивается во внутреннюю политику Грузии, планирует дестабилизацию и занят деструкцией, интересно, какая позиция будет у украинской стороны в этом случае», — заявил председатель грузинского парламента.

Он уверен, что в ближайшие месяцы украинское общество увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили главой комитета реформ.

В тот же день своими ожиданиями от назначения Саакашвили поделился Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатскую область. По словам главы государств, результаты работы Саакашвили должен показать в течение ближайших месяцев, а займётся он вопросами дерегуляции в бизнесе и реформы таможни.