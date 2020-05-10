Служба безопасности Украины (СБУ) на своем официальном сайте 9 мая разместила сообщение, согласно которому, в Херсоне были задержаны двое молодых людей, причастных к поджогу местной синагоги

Украина.ру на Youtube Трагедия 2 мая: оппозиция призвала Зеленского наказать виновных в одесской бойне — видео