Поджог херсонской синагоги произошел в ночь на 20 апреля. По свидетельствам очевидцев, двое неизвестных бросили в здание коктейли Молотова, однако пламя быстро потухло. Дата происшествия натолкнула следователей на мысль, что данное преступление могли совершить ультраправые, которые решили таким своеобразным образом отметить день рождения Гитлера.
Предположение оказалось верным, двое задержанных — неонацисты, вычислить их удалось при помощи камер видеонаблюдения.
Сообщается также, что они планировали провокации в День Победы 9 мая.