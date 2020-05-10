В Ухане впервые за несколько недель зафиксирован новый случай заболевания COVID-19

Комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй сообщил, что в городе Ухань выявлен заболевший коронавирусом, его состояние оценивается как тяжёлое. Китайских медиков обвинили во лжи по поводу статистики из Уханя © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

На конец апреля в больницах Уханя, где в декабре 2019 года произошла вспышка COVID-19, не было пациентов с диагнозом COVID-19.

За последние сутки в провинции Хубэй выросло количество пациентов, у которых болезнь протекает без симптомов, — на 17 человек, а всего таковых в регионе 616.

В настоящее время Китай занимает 11-е место в мире по количеству инфицированных новым типом коронавируса (82 901 человек) и 12-е по количеству умерших (4 633 летальных исхода).