Как сообщила актриса Ольга Куриленко, родившаяся в Бердянске, тест ДНК показал, что она не 100% украинка, а сама себя считает славянкой

Накануне 75-й годовщины Победы актриса на своей странице в Instagram опубликовала фотографию своего 4-летнего сына, который рисовал красные звёзды на самодельном танке из картонных коробок.

«Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днём Победы!» — написала Ольга Куриленко в описании снимка.

В комментарии пользователи соцсети начали критиковать её за поздравление с Днём Победы, который на Украине официально не отмечается — в 2015 году правительство постановило, что отмечать нужно День памяти и примирения 8 мая, как в Европе. На просьбу уточнить, кого она имела ввиду под «нашими», актриса ответила: «К «нашим» относятся все бывшие страны СССР, которые воевали в войну, а так как республик было много, чтобы всех не перечислять, я написала «наших», так короче». Пользователи писали, что Куриленко, видимо, стыдно быть украинкой.

«Почему вы решили, что я стыжусь? Я просто правду сказала. Национальность определяется по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне нет вообще. Сори, мне вообще-то всё равно. Но тест так показал. Я сама удивилась <…> Я не украинка, я славянка», — написала она.

Ольга Куриленко родилась в Бердянске УССР в 1979 году, её родители по национальности русские. В 15 лет начала сотрудничать с московским модельным агенством, в 17 переехала в Париж, а в настоящее время живёт в Лондоне. Как актрисе известность ей принёс фильм «Париж, я люблю тебя», позже она сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия».