«Да, страны ЕС с удивлением смотрят на тактики друг друга, но никто их не осуждает. Россия тоже смотрит с удивлением на тактику Белоруссии, но никто ее не осуждает. Другое дело, что сам белорусский лидер эмоционально реагирует на выдуманное им самим осуждение Белоруссии. Они резко реагируют на мнение, которое является противоположным той позиции, которую занимает белорусское руководство», — отметил Жарихин.
Он также отметил, что тот факт, что Белоруссия «все время бузит» объясняется не только «дурным характером» Лукашенко, но и объективными сложностями во взаимодействии с другими государствами, так как свыше 90% экономики евразийского объединения приходится на Россию и Казахстан — энергоизбыточные страны, интересы которых диктуются объединением в целом.