Никто из лидеров стран СНГ не осуждает тактику Белоруссии в борьбе с коронавирусом, а президент Александр Лукашенко эмоционально реагирует на им же выдуманное осуждение, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Да, страны ЕС с удивлением смотрят на тактики друг друга, но никто их не осуждает. Россия тоже смотрит с удивлением на тактику Белоруссии, но никто ее не осуждает. Другое дело, что сам белорусский лидер эмоционально реагирует на выдуманное им самим осуждение Белоруссии. Они резко реагируют на мнение, которое является противоположным той позиции, которую занимает белорусское руководство», — отметил Жарихин. Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов