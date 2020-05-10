По словам эксперта для успеха объединения необходимы элементы политической интеграции, пусть и с ограниченным полномочиями, как в Евросоюзе, где есть Европарламент и Совет министров.
«Пока постсоветские государства (включая Россию) не будут готовы делегировать часть своего политического суверенитета в общий котел. И когда говорят, что это Белоруссия или Казахстан не готовы, то это не так.
Например, когда мы вводили контрсанкции на определенный список товаров, мы посоветовались со своими коллегами по единому таможенному пространству? Нет, они из газет об этом узнали. Хотя даже грандам Евросоюза приходится учитывать интересы малых государств Европы», — сказал Жарихин.
Евразийский союз, по мнению эксперта, может стать аналогом Европейского союза, но не сразу — Евросоюз тоже на протяжении 30 лет развивался из Европейского объединения угля и стали.