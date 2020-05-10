Однажды Евразийский союз может стать аналогом Европейского союза, но пока большинство стран СНГ к этому не готовы. Об в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

По словам эксперта для успеха объединения необходимы элементы политической интеграции, пусть и с ограниченным полномочиями, как в Евросоюзе, где есть Европарламент и Совет министров.

«Пока постсоветские государства (включая Россию) не будут готовы делегировать часть своего политического суверенитета в общий котел. И когда говорят, что это Белоруссия или Казахстан не готовы, то это не так.

Политолог Жарихин: В вопросе евразийской интеграции Россия все успешнее отстаивает свои интересы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Евразийский союз, по мнению эксперта, может стать аналогом Европейского союза, но не сразу — Евросоюз тоже на протяжении 30 лет развивался из Европейского объединения угля и стали.