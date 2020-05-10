Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе считает, что РФ правильно делает, финансируя такие организации, как ЕАЭС, СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 8 мая

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

Он также отметил важность подхода Российской Федерации, которая, по его словам, еще в 90-е годы была нацелена на то, чтобы присоединиться к западному миру. Когда стало понятно, что это невозможно, Россия решила идти своим путем, создав новые, отличные от используемых США и ЕС форматы.

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