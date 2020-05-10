«Конечно, эти форматы надо поддерживать — было бы глупо этого не делать. Во-первых, это экономически прибыльно. Возможно, для России это не большая прибыль, <…> но за всем этим стоит более глубокая экономика, расчет на десятилетия… [Также] в данном случае очевидно, что в Евразийском экономическом союзе Россия пытается использовать экономическую зависимость других государств от себя, чтобы их попридержать. Поэтому я думаю, что финансировать все эти организации вполне целесообразно», — сказал эксперт.
Он также отметил важность подхода Российской Федерации, которая, по его словам, еще в 90-е годы была нацелена на то, чтобы присоединиться к западному миру. Когда стало понятно, что это невозможно, Россия решила идти своим путем, создав новые, отличные от используемых США и ЕС форматы.
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