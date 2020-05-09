«Более семи миллионов украинцев в составе антигитлеровской коалиции противодействовали нацизму как на родной земле, так и на разных континентах планеты. Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом — огромен. И сегодня никто не может приватизировать победу. Говорить, что она могла произойти и без украинцев. Мы не должны этого забывать, стесняться и дарить кому-то подвиги своих украинских героев», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что утром 9 мая президент Украины Владимир Зеленский также возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке Вечной Славы.
Позже глава государства отправился в Закарпатскую область с рабочей поездкой, где также возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе Холм Славы.