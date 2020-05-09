Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал отсутствие поддержки со стороны народных депутатов страхом к переменам. Об этом он заявил в интервью «24 каналу», опубликованном в субботу, 9 мая

«Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить», — сказал Саакашвили.

Целые овцы и сытые волки. Зеленский решил проблему Саакашвили, но только временно © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать», — добавил политик.

В четверг, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.