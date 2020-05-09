«Если бы они считали, что я лузер, который ничего не умеет делать, то их бы это вообще не волновало. Нет, они знают, что я способен, они знают, что я реально перекрою их потоки. Они знают, что меня нельзя купить», — сказал Саакашвили.
Он также отметил, что те, кто к нему относится недоброжелательно, как раз «не хотят перемен».
«Когда они видят во мне такую угрозу, такую опасность для себя, то может они и видят во мне потенциал, что я могу что-то сделать», — добавил политик.
В четверг, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.