Правительство Белоруссии частично отменило введенный в середине марта запрет на экспорт продукции медицинского назначения и разрешило вывозить произведенные в республике медицинские маски, вату, марлю, бинты и аналогичные материалы, пишет Интерфакс 9 мая

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