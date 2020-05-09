Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 апреля распорядился организовать экспорт медицинских масок, на производство которых были переведены практически все предприятия госконцерна «Беллегпром».
Маски стали также шить частные компании, образовательные, исправительные и социальные учреждения. По данным «Беллегпрома», объем суточный объем производства масок вырос с порядка 60 тыс. шт в начале марта до более 2 млн шт в конце апреля.
Также президент дал указание начать экспорт белорусских медицинских масок в Россию и Германию.