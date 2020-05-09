«Начало улицы Мазепы перекрыто забором, при входе полиция задержала одного парня, у которого не было документов при себе, а также не пропустила еще двоих, которые имели при себе ножи, газовые баллончики по типу "Кобра"», — говорится в сообщении.
В связи с праздником в районе метро «Арсенальная» усилены меры охраны: на месте дежурят несколько десятков полицейских и пожарная машина.
Отмечается, то на подходе к Вечному огню собралась очередь из желающих возложить цветы.
Ранее сообщалось, что утром 9 мая президент Украины Владимир Зеленский также возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке Вечной Славы.