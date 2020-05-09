В Киеве полицейские задержали молодого человека, который в День Победы пришел на Арсенальную площадь, чтобы возложить цветы - у молодого человека не было при себе документов. Об этом в субботу, 9 мая, сообщило издание «Страна»

«Начало улицы Мазепы перекрыто забором, при входе полиция задержала одного парня, у которого не было документов при себе, а также не пропустила еще двоих, которые имели при себе ножи, газовые баллончики по типу "Кобра"», — говорится в сообщении.

День Победы: мой и моей семьи. Личные истории политических экспертов © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Отмечается, то на подходе к Вечному огню собралась очередь из желающих возложить цветы.

Ранее сообщалось, что утром 9 мая президент Украины Владимир Зеленский также возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке Вечной Славы.