Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с историком Андресом Виршингом выпустили статью в Der Spiegel, где признают, что только Германия ответственна за развязывание Второй мировой войны

Ряд стран, в первую очередь США и их сателлиты, пытаются пересмотреть итоги Второй мировой, обвиняя Советский Союз в развязывании этой войны наравне с нацистской Германии.

В статье отмечается, что недопустимо представлять тех, на кого напали, напавшими, а жертв — преступниками.

«Раз за разом предпринимавшаяся в последние месяцы попытка переписать историю таким отвратительным образом требует от нас разъяснений, в которых — с учетом непреложных исторических фактов — вообще не должно быть необходимости: Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу. И одна только Германия ответственна за преступления против человечности во время холокоста. Тот, кто сеет сомнения в этом и выставляет в роли преступника другие страны, поступает несправедливо в отношении жертв. Он использует историю в своих интересах и раскалывает Европу»,- цитирует статью газета Коммерсантъ.

Однако после этого важного признания авторы не смогли удержаться от того, чтобы представить страну, победившую фашизм, «угнетателем».

В статье сказано, что у многих людей в Польше, странах Балтии и других странах Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы смешанные чувства по поводу окончания Второй мировой, так как «радость победы над национал-социализмом соединена для них с началом другой формы зависимости и несвободы».

Очевидно, здесь «несвободой» названо вхождение этих стран в Восточный блок, который противостоял НАТО. Следует отметить, что та же Германия и страны Запада и сейчас столь же «несвободны», так как находятся в политической орбите США в составе Североатлантического альянса.