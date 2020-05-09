Ежедневный рост числа зараженных коронавирусом связан с увеличением объемов тестирования. Об этом на брифинге в Женеве заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает РИА Новости 8 мая

По его словам, в России вспышка заболеваемости коронавирусом произошла позже, чем в других странах.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — заявил Райан.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Что касается России и других европейских стран, то в случае, когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант — это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано. И есть эффект от этих мер, инфекция подавлена. Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются, есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае», — добавил представитель ВОЗ.

Райан также подчеркнул, что в России один из самых высоких в мире показателей тестирования на COVID-19. Смертность от коронавируса также остается сравнительно низкой.