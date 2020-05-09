«Она замечательная молодая женщина, Кэти. Она очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а затем вдруг сегодня результат теста дал положительный результат», — сказал президент.
Отмечается, что в четверг тест Миллер был отрицательным, а в пятницу дал положительный результат. По словам Трампа, Миллер с ним не контактировала, но находилась в постоянном контакте с Пенсом.
Стоит отметить, что Кэти Миллер замужем за советником Трампа Стивеном Миллером. О том, заражен ли он тоже, пока ничего неизвестно.
Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у личного камердинера Трампа, члена Военно-морского флота США.
Согласно последним данным, всего в Соединенных Штатах выявили свыше 1,2 млн случаев заражения COVID-19, 77,1 тыс. заболевших скончались, 198,9 тыс. выздоровели.