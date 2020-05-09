Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер заболела коронавирусом. Это уже второй случай заражения в администрации Пенса, сообщил накануне американский лидер Дональд Трамп, передает CNN

«Она замечательная молодая женщина, Кэти. Она очень хорошо проходила тесты в течение длительного периода времени, а затем вдруг сегодня результат теста дал положительный результат», — сказал президент.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что Кэти Миллер замужем за советником Трампа Стивеном Миллером. О том, заражен ли он тоже, пока ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у личного камердинера Трампа, члена Военно-морского флота США.

Согласно последним данным, всего в Соединенных Штатах выявили свыше 1,2 млн случаев заражения COVID-19, 77,1 тыс. заболевших скончались, 198,9 тыс. выздоровели.