Украинские футбольные клубы дистанцируются от ультрас «Динамо» и «Шахтера», которые заступились за зарезавшего человека нациста Сергея Стерненко. Об этом на днях в интервью ИА «Новороссия» заявил журналист, бывший руководитель пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

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