«Рассчитывать здесь на помощь клуба — ни одного, ни второго — они не могут. Сколько бы они не размахивали шахтеровскими или динамовскими флагами, все прекрасно понимают, что клубы от них будут дистанцироваться, потому что такая мразь никому не нужна. Вся эта история — это еще одно подтверждение, что все это неонацистское движение ультрас на Украине идет своим закономерным путем на исчезновение», — сказал Мармазов.
На днях группировки ультрас двух крупнейших украинских футбольных клубов объявили готовность к полной мобилизации в поддержку украинского нациста, бывшего главы одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, зарезавшего десантника на улице в мае 2018 года.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ