Как сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов, бандеровцы понимают, что рано или поздно все их действия должны привести к официальному восхвалению идеологии, за которую сражались бандеровцы военных времён, - идеологии Адольфа Гитлера

Эксперт обращает внимание на тот факт, что те новые герои, которым на официальных церемониях кричат «Слава!», — это люди, оказавшиеся на совершенно иной стороне истории, чем наши деды — победители 45-го года.

«Вполне логично, что, прославляя бандеровцев, прославляя воинов дивизии СС «Галичина», рано или поздно этот новый нарратив, который складывался на Украине в последние годы, пришёл к тому, что они сами же стали задавать вопросы: если эти — герои, то те, против кого они воевали — это захватчики, это тёмные силы, так скажем. А воевали бандеровцы, этого не скроешь, именно против советского воина, против воина-освободителя, против воина-победителя», — сказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру. Глава МИД ФРГ и немецкий историк: Только Германия виновата во Второй мировой войне © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

По его словам, любое упоминание о Победе корёжит бандеровцев, официальных украинских историков, официальных проводников этой бандеровской идеологии, поэтому они придумали термин «победобесие», поэтому так их тревожит появление георгиевских ленточек на мероприятиях, поэтому они запретили все символы Победы.

«И, конечно, рано или поздно это должно привести и к официальному восхвалению той идеологии, за которую бандеровцы, собственно говоря, и сражались — за идеологию национал-социализма, за идеологию, которую проповедовал Гитлер. Поэтому 9 Мая для них, убеждённых бандеровцев, давно уже является траурным днём», — заявил Корнилов.