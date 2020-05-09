«Почему они дернулись сейчас? С одной стороны… им надо обратить на себя внимание, а с другой стороны — в этом патентованном убийце, которого они защищают, каждый их них видит себя. В его наказании они видят угрозу себе. То есть если сегодня Стерненко пойдет под «раздачу», завтра туда же может отправиться вся эта шайка-лейка, сколько бы они не рассказывали, что являются футбольными болельщиками. Футбольный болельщик — это вовсе не тот статус, который освобождает от ответственности за преступления. Да и никакой статус не освобождает от ответственности», — подчеркнул Мармазов.
По его словам, движения футбольных ультрас на Украине имеет очень опосредованное отношение к футболу.
«Все это выросло не из футбола, а из профашистских организаций, которые давным-давно на Украине культивировались, но на них просто не обращали внимание. <…> Руководство этих группировок курируется из одного центра. В данной ситуации, вроде как, непримиримые по идее болельщики «Динамо» и «Шахтера» готовы выступать под одной эгидой еще и защищая какого-то подонка, отморозка, убийцу. И они на этой почве объединяются», — пояснил бывший пресс-секретарь «Шахтера».