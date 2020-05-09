Группировки ультрас украинских футбольных клубов «Динамо» и «Шахтера» поддержали нациста Сергея Стерненко, зарезавшего десантника в 2018 году, в попытке напомнить о себе. Об этом сообщил на днях в интервью ИА «Новороссия» журналист, бывший руководитель пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Не идет на компромиссы со злом. Супрун заступилась за неонациста Стерненко, зарезавшего человека © Міністерство охорони здоров'я України подчеркнул Мармазов.

По его словам, движения футбольных ультрас на Украине имеет очень опосредованное отношение к футболу.

«Все это выросло не из футбола, а из профашистских организаций, которые давным-давно на Украине культивировались, но на них просто не обращали внимание. <…> Руководство этих группировок курируется из одного центра. В данной ситуации, вроде как, непримиримые по идее болельщики «Динамо» и «Шахтера» готовы выступать под одной эгидой еще и защищая какого-то подонка, отморозка, убийцу. И они на этой почве объединяются», — пояснил бывший пресс-секретарь «Шахтера».