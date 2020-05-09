В интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов рассказал, какую роль Великая Отечественная война сыграла в истории его семьи

По слова эксперта, его дедушка и бабушка — боевые фронтовики — прошли войну и удостоены орденами и медалями, а его родители в военные годы находились на оккупированной территории. Участник Парада Победы: «Через 70 лет после войны со мной расправились юные бандеровцы» © РИА Новости, Василий Савранский | Перейти в фотобанк

«Моего тогда пяти-шестилетнего отца спасла моя прабабушка, когда узнала, что нацисты пошли брать заложников из семей коммунистов — для расстрела. В частности, и ребёнка… И она через окно убежала огородами в лес с ним на руках», — рассказал политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру.

Его мама вспоминает, как в оккупации её семья целый месяц питалась семечками, потому что другой еды не было. 9 мая 1945 года, когда по радио объявили о победе над фашистами, ей было 9 лет, и она тогда не понимала, почему взрослые плачут, хотя все дети радовались, прыгали, плясали.

Корнилов рассказал, как будет отмечать 75-летие Победы: «Конечно, это для нас всех святой праздник. И обязательно будем его отмечать. В условиях карантина, понятно, особо не разгуляешься, но обязательно нальём сто грамм, помянем наших дедов, наших отцов, наших близких, родных, которые на войне погибли, пропали без вести. Мой дед был убит бандеровцами, например. И я не могу не выпить за него».