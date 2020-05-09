Ни Грузия, ни Украине в ближайшее время не вступят в организацию, во главе которой стоит Россия. Об этом грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе сказал в интервью изданию Украина.ру 8 мая

Немецкие эксперты одобрили желание Узбекистана вступить в ЕАЭС © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Что касается возможного членства Грузии или Украины в ЕАЭС, то, по мнению Сихарулидзе, в ближайшем будущем этого ждать не стоит.

«Надо понимать, что Грузия и Украина как постсоветские республики из одной крайности перешли в другую крайность, и это не секрет… Поэтому, говоря о ЕАЭС, во главе которого стоит Россия, метрополия, для них это абсолютно неприемлемо… С точки зрения экономики это, конечно, было бы прибыльно, но когда дело касается постсоветского пространства, России — тут экономика для Грузии не работает», — сказал политолог.

При этом он отметил, что исключать сотрудничества не может. Он напомнил, что главный оппозиционный телеканал Грузии называет действующее грузинское правительство пророссийским, так как оно активно сотрудничает с РФ и поднимает оборот торговли.

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