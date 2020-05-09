Грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе считает, что пандемия и экономический кризис станут проверкой для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 8 мая

Собственный мегапроект. Олег Бондаренко рассказал, какое будущее ожидает ЕАЭС © РИА Новости, Нина Зотина

По мнению Сихарулидзе, главная проблема Евразийского экономического союза заключается в том, что главную роль в нем играют политические интересы участников. Для развития ЕАЭС в полноценное экономическое объединение необходимо во главу угла поставить экономику.

«Текущая ситуация — хорошая проверка для стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Потому что если сейчас, например, некоторые страны выскажут свое недовольство или не будут готовы к сотрудничеству, то станет очевидным, являлось ли для них это объединение экономическим рынком или просто политически мотивированными вещами», — отметил эксперт.

По его мнению, если в текущих условиях ЕАЭС сможет удержаться и доказать свою состоятельность как экономического объединения, то его перестанут воспринимать как попытку симуляции Европейского союза.

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