Несмотря на пандемию коронавируса и начавшийся экономический кризис, ЕАЭС демонстрирует расширение рубежей: 11 мая в Ташкенте будет рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с союзом.
По мнению Сихарулидзе, главная проблема Евразийского экономического союза заключается в том, что главную роль в нем играют политические интересы участников. Для развития ЕАЭС в полноценное экономическое объединение необходимо во главу угла поставить экономику.
«Текущая ситуация — хорошая проверка для стран, которые входят в Евразийский экономический союз. Потому что если сейчас, например, некоторые страны выскажут свое недовольство или не будут готовы к сотрудничеству, то станет очевидным, являлось ли для них это объединение экономическим рынком или просто политически мотивированными вещами», — отметил эксперт.
По его мнению, если в текущих условиях ЕАЭС сможет удержаться и доказать свою состоятельность как экономического объединения, то его перестанут воспринимать как попытку симуляции Европейского союза.
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