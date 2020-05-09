«Боятся, что китайцы своими деньгами сейчас будут скупать дряхлеющую, слабеющую, разваливающуюся европейскую экономику», — указал эксперт.
По его словам, ряд высокопоставленных политиков Сербии, Греции и даже Италии уже открыто говорят о том, что основную помощь в восстановлении системы здравоохранения им оказывает именно Китай, а не Евросоюз, что в принципе недалеко от истины.
Политолог также обратил внимание на конфликт между Вашингтоном и Берлином относительно попытки американцами купить одну из ведущих немецких фирм, разрабатывающую вакцину от коронавируса, когда Германия даже пригрозила национализировать эту компанию в целях безопасности страны.
Если посмотреть на ситуацию в широком смысле, подчеркнул Рар, то мир выйдет из этого кризиса более покалеченным, чем мы думаем.