В Европе очень боятся, что после смягчения карантинных мер Китай начнет активно запускать свое производство и при помощи агрессивных экономических методов станет лидирующим государством мира. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

Рар: Если в пандемию начнется разрушение государств, а это возможно, возникнет вопрос: зачем это было? © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

По его словам, ряд высокопоставленных политиков Сербии, Греции и даже Италии уже открыто говорят о том, что основную помощь в восстановлении системы здравоохранения им оказывает именно Китай, а не Евросоюз, что в принципе недалеко от истины.

Политолог также обратил внимание на конфликт между Вашингтоном и Берлином относительно попытки американцами купить одну из ведущих немецких фирм, разрабатывающую вакцину от коронавируса, когда Германия даже пригрозила национализировать эту компанию в целях безопасности страны.

Если посмотреть на ситуацию в широком смысле, подчеркнул Рар, то мир выйдет из этого кризиса более покалеченным, чем мы думаем.