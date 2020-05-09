Президент Белоруссии Александр Лукашенко не вводит карантинные меры, поскольку из-за этого остановится национальная экономика, что может привести к серьезным проблемам. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Олег Бондаренко: настало время новых союзов © РИА Новости, Нина Зотина

«Лукашенко понимает, что, если у него экономика остановится, у него будет все и сразу: девальвация, может быть дефолт, резкое падение производства и как результат безработица. Это может грозить протестами. А у Лукашенко в сентябре президентские выборы. И ему есть что терять», — подчеркнул Бондаренко.

Поэтому отсутствие жестких карантинных мер в Белоруссии — это никакая не политическая позиция по коронавирусу, а единственно возможное экономически оправданное решение по выживанию и белорусской экономики, и Лукашенко лично, добавил политолог.

В целом и Белоруссия, и Казахстан нуждаются в России и российском рынке значительно больше, поэтому собеседник издания не видит предпосылок к дезинтеграции в отношениях между ними и Москвой.

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