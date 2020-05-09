В отличие от России, пояснил эксперт, у Лукашенко нет подушки безопасности вроде Фонда национального благосостояния в несколько триллионов живых денег, которые можно по чуть-чуть тратить.
«Лукашенко понимает, что, если у него экономика остановится, у него будет все и сразу: девальвация, может быть дефолт, резкое падение производства и как результат безработица. Это может грозить протестами. А у Лукашенко в сентябре президентские выборы. И ему есть что терять», — подчеркнул Бондаренко.
Поэтому отсутствие жестких карантинных мер в Белоруссии — это никакая не политическая позиция по коронавирусу, а единственно возможное экономически оправданное решение по выживанию и белорусской экономики, и Лукашенко лично, добавил политолог.
В целом и Белоруссия, и Казахстан нуждаются в России и российском рынке значительно больше, поэтому собеседник издания не видит предпосылок к дезинтеграции в отношениях между ними и Москвой.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.