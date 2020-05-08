Зденек Гржиб очень удивлён, что мэр Праги Зденек Гржиб оправдывался по телефону перед неизвестным человеком даже после того, как узнал, что разговаривает с неким русским блогером, а не с мэром Киева Виталием Кличко, как изначально представился собеседник

На фоне скандала со сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге российские пранкеры решили побеседовать с градоначальником чешской столицы от имени якобы его украинского коллеги.

Во время разговора, запись которого опубликована на Youtube, мэр Праги Зденек Гржиб посетовал, что в 1945 году советские войска пришли слишком поздно: «У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама». Пранкеры поговорили с Кличко о Евровидении © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После чего политик заподозрил, что говорит вовсе не с мэром Киева Виталием Кличко, и попросил собеседника представиться. После того, как панкер назвался русским блогером, живущим в Праге, Гржиб как ни в чём ни бывало продолжил беседу. Возвращаясь к теме сноса памятника, градоначальник сказал, что это собственность района Прага-6, и он должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью.

Впечатлениями от общения с политиком пранкер Владимир Кузнецов (Вован) поделился с изданием РБК:«Разговаривал в стиле «сам дурак». Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком. Я удивлён, что это градоначальник столицы. Даже сам Кличко, с которым мы общались, на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко неоднократно делал несуразные заявления. Например, в 2015 году в эфире одного из телеканалов он так прокомментировал расширение штаба киевской администрации: «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров, и которых назначить невозможно. Не знаю, почему». Своеобразной визитной карточкой политика стала фраза, произнесённая также в телеэфире — «сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».