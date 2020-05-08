Эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко обратил внимание на тихое уничтожение монументов XX века в Таджикистане, которое публично не осуждается российской стороной

В интервью изданию Украина.ру политолог прокомментировал вопрос сохранения советского наследия в республиках бывшего СССР после обретения ими независимости. Таджиков лишат русифицированных фамилий и отчеств © Maxime H / flickr

«В Таджикистане, который формально наш союзник, не осталось ни одной советской улицы, ни одного советского памятника. Всё демонтировано тихонько. Без шума, без пыли. Никаких заявлений со стороны российского МИД не звучало. Это тоже показатель того, что наши власти спекулируют на этом символическом пространстве, осуждая Украину, и не трогая, к примеру, Таджикистан. Я считаю, что это дурной пример двойных стандартов, который разрушает символическую ценность Победы и исторического мифа, в хорошем смысле слова», — заявил эксперт Российского общества политологов Андрей Серенко.

По его словам, любое здоровое общество должно иметь исторические мифы о людях, которые защищают эту землю, поэтому символическое пространство бесценно, к нему нельзя подходить как к пространству политических манипуляций.