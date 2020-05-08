По мнению Эдгарса Ринкевичса, Линаса Линкявичюса, Дмитрия Кулебы и Урмаса Рейнсалу, российские власти отрицают неудобные им исторические факты, генерируя при этом мифы.
В заявлении говорится, что «советский режим использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет» и якобы присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников.
«Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми», — указывается в совместном заявлении.
Кроме того, дипломаты выразили уверенность, что «преднамеренная агрессия» против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году нарушила ряд международных договоров и нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.