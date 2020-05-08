Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Украины и Эстонии выступили с заявлением, в котором обвинили Россию в использовании «культа победы» во Второй мировой войне в качестве инструмента манипуляций. Совместная статья была опубликована 7 мая в Frankfurter Allgemeine Zeitung

Глава МИД ФРГ и немецкий историк: Только Германия виновата во Второй мировой войне © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк Эдгарса Ринкевичса, Линаса Линкявичюса, Дмитрия Кулебы и Урмаса Рейнсалу, российские власти отрицают неудобные им исторические факты, генерируя при этом мифы.

В заявлении говорится, что «советский режим использовал победу во Второй мировой войне в качестве оправдания своей политики на протяжении многих лет» и якобы присвоил себе общие подвиги миллионов солдат-союзников.

«Советские и российские усилия, направленные на унижение страданий и роли других наций в прекращении войны, являются неприемлемыми», — указывается в совместном заявлении.

Кроме того, дипломаты выразили уверенность, что «преднамеренная агрессия» против Грузии в 2008 году и против Украины в 2014 году нарушила ряд международных договоров и нанесла серьезный ущерб европейской безопасности.