Власти Молдавии приняли решение разрешить работу рынков почти во всех населенных пунктах. Об этом 8 мая на брифинге сообщил премьер-министр страны Ион Кику, передает РИА Новости

Карантин и оптимизм. Как Молдавия прожила месяц в режиме ЧП © Пресс-служба Минобороны РФ | Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк сказал Кику.

Он добавил, что с 11 мая карантин будет снят во многих населенных пунктах. Карантинный режим продолжит действовать в городе Штефан-Водэ и селе Талмаза Штефан-Водского района.

В Молдавии на сегодняшний день зарегистрировали 4,6 тысячи заболевших коронавирусом, 145 человек умерли.