«С 11 мая будет разрешена работа рынков во всех населенных пунктах Молдавии, за исключением городов Бельцы и Кишинев, при этом не открываются торговые центры. Также с 10 мая будут разрешены религиозные службы на открытом воздухе», — сказал Кику.
Он добавил, что с 11 мая карантин будет снят во многих населенных пунктах. Карантинный режим продолжит действовать в городе Штефан-Водэ и селе Талмаза Штефан-Водского района.
В Молдавии на сегодняшний день зарегистрировали 4,6 тысячи заболевших коронавирусом, 145 человек умерли.