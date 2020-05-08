Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов радушно принять будущего посла США Кита Дейтона, как только его кандидатуру подтвердит Сенат. Об этом 8 мая он рассказал в интервью «Левому берегу»

Генерал-губернатор Украины. США отправляют в Киев «военрука» © Public domain Также Кулеба отметил, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только украинскую политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности.