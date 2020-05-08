«Новый посол США — классный мужик! Я с ним виделся несколько раз в составе группы оборонных советников. Он очень крутой, глубоко понимающий суть процессов, происходящих в украинском оборонном секторе. Он знает, что происходит. В статусе советника был настроен крайне конструктивно и положительно, хотел реально помочь», — заявил он.
Также Кулеба отметил, что в администрации Трампа выбор пал на военного человека, который понимает не только украинскую политическую повестку, но и осознает риски для украинской сферы безопасности.