«Владимира Александровича будет все-таки тянуть в сторону того нарратива, который навязывал [Петр] Порошенко. Он хочет усидеть на двух стульях, он не хочет драконить, раскалывать общество. Учитывая, кто там в окружении, кто там в команде, он будет мало-помалу сползать туда. А всего-то государство, по-моему, должно отойти немного в сторону и не вмешиваться. Пускай каждый отмечает свое», — сказал Золотарев.
За последние годы, полагает эксперт, делалось многое, чтобы маргинализировать тех, кто празднует 9 мая. По мнению Золотарева, 9 мая от Зеленского можно ожидать сдержанных, умеренно креативных заявлений.