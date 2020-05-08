Президент Украины Владимир Зеленский хочет понравиться и тем, кто отмечает 8 мая как День примирения, и тем, кто празднует 9 мая как День Победы. Такое мнение 8 мая в эфире «Голос.UA» высказал политолог Андрей Золотарев

Украина.ру на Youtube Евгений Мураев раскритиковал расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе