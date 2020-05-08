Команда президента Украины Владимира Зеленского пытается сохранить баланс в дискурсе о 8 и 9 мая, чтобы скрыть отсутствие однозначной позиции. Такое мнение 8 мая в комментарии «ГолосUA» высказал политолог Павел Рудяков

Зеленский назвал два самых важных для будущего человечества английских слова © president.gov.ua заявил он.

По мнению Рудякова, команда Зеленского пытается спрятать позицию, чтобы не стать достоянием радикально патриотической группы населения в политическом классе, которая сегодня определяет повестку дня. Он заявил, что Зеленский почтил память тех, кто погиб во Второй мировой войне. Великая Отечественная не упоминается, соответственно отсекается 75%, для кого Великая Отечественная война была и остается. Таким образом, власть занимает нишу экс-президента Петра Порошенко и бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича.