«В последнее время имиджмейкеры и технологи Зеленского символикой, риторикой и соответственно поведенческими практиками президента в ореоле этой символики с одной стороны пытаются сохранять то, что они считают балансом в сфере информационного сопровождения президентской деятельности и коммуникации с общественным мнением. А с другой стороны они изо всех сил пытаются спрятать реальные размышления, которые есть у президента и большинства из них», — заявил он.
По мнению Рудякова, команда Зеленского пытается спрятать позицию, чтобы не стать достоянием радикально патриотической группы населения в политическом классе, которая сегодня определяет повестку дня. Он заявил, что Зеленский почтил память тех, кто погиб во Второй мировой войне. Великая Отечественная не упоминается, соответственно отсекается 75%, для кого Великая Отечественная война была и остается. Таким образом, власть занимает нишу экс-президента Петра Порошенко и бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича.