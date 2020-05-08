«Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни», — заявил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что переболевшие — это люди, которые победили, но не вирус, а то, что «в голову вбили людям недобросовестные политики».
«Настоящая истерия, психоз. Люди просто стали бояться. И нам дорогого стоило успокоить людей», — пояснил он.
Ранее Лукашенко подверг критике методы, при помощи которых страны Западной Европы борются с распространением коронавируса. По сего словам, необходимость соблюдать режим самоизоляции расшатывает психическое здоровье и ослабляет иммунитет.