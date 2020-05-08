Президент Белоруссии Александр Лукашенко с удовольствием бы увидел переболевших коронавирусом на параде в честь Дня Победы в Минске. Об этом 8 мая сообщает belta.by

Ищенко объяснил, зачем президент Лукашенко отказался отменить Парад Победы в Минске © РИА Новости, Нина Зотина заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что переболевшие — это люди, которые победили, но не вирус, а то, что «в голову вбили людям недобросовестные политики».

«Настоящая истерия, психоз. Люди просто стали бояться. И нам дорогого стоило успокоить людей», — пояснил он.

Ранее Лукашенко подверг критике методы, при помощи которых страны Западной Европы борются с распространением коронавируса. По сего словам, необходимость соблюдать режим самоизоляции расшатывает психическое здоровье и ослабляет иммунитет.