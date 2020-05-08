«Одним из ключевых вопросов для дискуссии являются чрезвычайные полномочия СБУ, особенно в части правоохранительного статуса и досудебного следствия. Мы долгое время объясняли (украинской стороне — ред.), что это не только делает СБУ неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений», — говорится в комментарии КМЕС.
Также в миссии считают, что в нынешнем проекте ЕС видит нечеткое определение государственной безопасности, которое оставляет много пространства для интерпретаций, особенно когда речь идет об экономических преступлениях и коррупции. Миссия подчеркивает, что СБУ должна прекратить активность в этих сферах.
Кроме того, изданию передали позицию НАТО о том, что Альянс не воспринимает аргументы СБУ о необходимости расширить полномочия за рамки тех, которые предусмотрены действующим законом о нацбезопасности.