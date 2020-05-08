Консультативная миссия ЕС критически отнеслась к законопроекту о реформировании СБУ, который предусматривает предоставление чрезвычайных полномочий Службе безопасности и был подан президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 8 мая говорится в статье «Европейской правды»

Реформа СБУ от Зеленского. Преодоление негативного опыта прошлых лет или профанация © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также в миссии считают, что в нынешнем проекте ЕС видит нечеткое определение государственной безопасности, которое оставляет много пространства для интерпретаций, особенно когда речь идет об экономических преступлениях и коррупции. Миссия подчеркивает, что СБУ должна прекратить активность в этих сферах.

Кроме того, изданию передали позицию НАТО о том, что Альянс не воспринимает аргументы СБУ о необходимости расширить полномочия за рамки тех, которые предусмотрены действующим законом о нацбезопасности.