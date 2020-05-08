Соответствующие условия пока доступны только в Киеве. Стоимость размещения зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен за сутки (около 5 тысяч рублей), 8 тысяч гривен за неделю (около 20 тысяч рублей) и 12 тысяч гривен за месяц (около 30 тысяч рублей).
«Это точно не "ВИП-камеры", а, как видно по фотографиям, ничего чрезвычайного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых принадлежностей. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах», — написал он.
По его словам, полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.