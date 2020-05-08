Министерство юстиции Украины запустило функционирование платных камер с улучшенными условиями размещения в следственных изоляторах, которыми смогут пользоваться только лица, считающиеся невиновными в совершении преступления. Об этом 8 мая в Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська

Минюст Украины придумал новый вид наказания для осужденных © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это точно не "ВИП-камеры", а, как видно по фотографиям, ничего чрезвычайного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей, чем обычно, площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых принадлежностей. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах», — написал он.

По его словам, полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями.