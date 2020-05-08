«Основание для обысков — уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», — сказал он.
По словам Чубенко, общая сумма растраты составила 28 млн гривен (около 70 млн рублей). В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном производстве одновременно идет более 20 обысков в разных регионах страны. Пока о подозрении никому не сообщили.
Также отмечается, что, по информации СМИ, обыски параллельно проходят дома у директора департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Романа Нехорошкова.