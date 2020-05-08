Прокуратура Харьковской области завела дело по подозрению в растрате средств во время установки освещения на территории Харькова. Об этом 8 мая рассказал пресс-секретарь прокурора Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает KharkivToday

Серп и молот посреди Берлина. В Харькове разгорается скандал из-за нового главы совета по патриотическому воспитанию © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк сказал он.

По словам Чубенко, общая сумма растраты составила 28 млн гривен (около 70 млн рублей). В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном производстве одновременно идет более 20 обысков в разных регионах страны. Пока о подозрении никому не сообщили.

Также отмечается, что, по информации СМИ, обыски параллельно проходят дома у директора департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета Романа Нехорошкова.