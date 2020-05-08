Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что информация о работе американских военных биологических лабораторий на Украине не соответствует действительности. Об этом 8 мая говорится на сайте спецслужбы

Зеленский по команде «вашингтонского обкома» превращает Украину в площадку для биоэкспериментов — Медведчук © пресс-служба президента Украины СБУ, заявления имеют признаки спланированной информкампании, цель которой — не просто получить политические дивиденды, но на фоне борьбы с коронавирусом посеять панические настроения в обществе.

«На территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории. Заявления, которые в последнее время звучат от отдельных политиков, не соответствуют действительности и являются сознательным искажением фактов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что сотрудничество между Украиной и США в направлении противодействия биологическому терроризму происходит с 1993 года. Действует соглашение о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия и предотвращении распространения оружия массового уничтожения.