Если партия «Европейская солидарность» выдвинет Алексея Гончаркенко на выборы мэра Киева, за него проголосуют избиратели Виталия Кличко и недовольные избиратели «Слуги народа». Об этом 8 мая заявил «Украинским новостям» журналист и политолог Кирилл Сазонов

«Столичный кейс» Зеленского. Что стоит за информацией о задержании зама Кличко © Facebook, Mykola Povoroznyk словам, выборы в Киеве превращаются в референдум доверия или недоверия Зеленскому, поэтому история с возможным выдвижением Гончаренко становится неудобной и неприятной как для него, так и для Кличко. Сазонов уверен, что в отличие от парламентских, выборы местные, а тем более — в Киеве, вытянуть на все еще высоком рейтинге Зеленского «слугам народа» уже не удастся.

«Гончаренко точно заберет голоса тех, кто поддерживает Кличко, но недоволен его сотрудничеством с Зеленским. И плюс мобилизует достаточное число киевлян, которые недовольны Зеленским… Персонажи, которых в "Слуге народа" позиционируют как конкурентов Кличко, откровенно слабы и неубедительны», — написал он.

По его словам, Кличко успешно договорился с Офисом президента и активно с ним сотрудничает. В то же время у Кличко и партии Петра Порошенко электорат пересекается и, чтобы перетянуть жителей столицы на свою сторону, «Европейской солидарности» нужен активный и яркий лидер, которого в Киеве у партии нет. И Гончаренко однозначно лучше всех подошел бы на эту роль.