Инцидент случился во время выступления главы оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна. Политик призвал депутатов в своих выступлениях не оскорблять оппонентов.
После этого между ним и членом правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном завязалась словесная перепалка. Политики поднялись со своих мест, и Микаелян ударил Марукяна.
Сначала другие законодатели пытались разнять оппонентов, однако в результате драка приняла массовый характер.
Спикер национального собрания Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв в заседании.
Это не первая потасовка между политиками Армении за последнее время. Так, в апреле вице-спикер нацсобрания Ален Симонян вступил в рукопашную схватку с главой партии «Адеквад» Артуром Даниеляном после оскорблений с его стороны.