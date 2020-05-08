Массовая драка произошла в ходе заседания в национальном собрании (парламенте) Армении. Об этом 8 мая сообщает РИА Новости

Драка в киевском хостеле из-за перестановки мебели едва не закончилась харакири одного из участников © ruslan kosolapov / flickr Эдмона Марукяна. Политик призвал депутатов в своих выступлениях не оскорблять оппонентов.

После этого между ним и членом правящей партии «Мой шаг» Сасуном Микаеляном завязалась словесная перепалка. Политики поднялись со своих мест, и Микаелян ударил Марукяна.

Сначала другие законодатели пытались разнять оппонентов, однако в результате драка приняла массовый характер.

Спикер национального собрания Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв в заседании.

Это не первая потасовка между политиками Армении за последнее время. Так, в апреле вице-спикер нацсобрания Ален Симонян вступил в рукопашную схватку с главой партии «Адеквад» Артуром Даниеляном после оскорблений с его стороны.