Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что память о трагических событиях Второй мировой войны как никогда актуальна, поскольку продолжается война в Донбассе. Об этом 8 мая он написал у себя в Facebook

Зеленский прибыл на границу с РФ © сайт президента Украины Владимиром Зеленским вылетел в Луганскую область. По словам Данилова, сегодня, когда на востоке Украины снова раздаются выстрелы и гибнут люди, память о трагических событиях Второй мировой как никогда актуальна.

«В мемориальном комплексе "Украина — освободителям" в пгт Меловое почтили память освободителей Украины, возложили цветы у "вечного огня"… К сожалению, не все уроки истории были хорошо изучены, поэтому нужно напомнить — изгнали оккупантов тогда, выгоним и сейчас».