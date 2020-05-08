Отмечается, что в пятницу, в День памяти и примирения, он вместе с президентом Владимиром Зеленским вылетел в Луганскую область. По словам Данилова, сегодня, когда на востоке Украины снова раздаются выстрелы и гибнут люди, память о трагических событиях Второй мировой как никогда актуальна.
«В мемориальном комплексе "Украина — освободителям" в пгт Меловое почтили память освободителей Украины, возложили цветы у "вечного огня"… К сожалению, не все уроки истории были хорошо изучены, поэтому нужно напомнить — изгнали оккупантов тогда, выгоним и сейчас».