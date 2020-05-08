МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о коронавирусе в республике, поскольку воспринял это как недружественный информационный выпад. Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Лукашенко наносит удар по свободе слова, но людям это нравится - Дзермант © Facebook, Алексей Дзермант

«Там были смонтированы кадры с того же кладбища, показаны могилы людей, которые умерли не от коронавируса. Но подавалась информация, что там вспышка эпидемии серьезная, много погибших. Это не так», — пояснил Дзермант.

Эксперт отметил, что в руководстве страны это восприняли как сознательное распространение фейков, которое провоцирует панику среди населения.

Если свобода слова способствует тому, что фейки могут поднимать панические настроения, то государства и правительства имеют право действовать жестко и отвечать на это, подчеркнул политолог.

Он добавил, что в целом информационная перепалка, которая происходит, не способствует дружеским отношениям между странами, поэтому было бы лучше, чтобы обе стороны придерживались нейтральных и объективных оценок.