По его мнению, информация, которая была в сюжете, не совсем соответствовала действительности.
«Там были смонтированы кадры с того же кладбища, показаны могилы людей, которые умерли не от коронавируса. Но подавалась информация, что там вспышка эпидемии серьезная, много погибших. Это не так», — пояснил Дзермант.
Эксперт отметил, что в руководстве страны это восприняли как сознательное распространение фейков, которое провоцирует панику среди населения.
Если свобода слова способствует тому, что фейки могут поднимать панические настроения, то государства и правительства имеют право действовать жестко и отвечать на это, подчеркнул политолог.
Он добавил, что в целом информационная перепалка, которая происходит, не способствует дружеским отношениям между странами, поэтому было бы лучше, чтобы обе стороны придерживались нейтральных и объективных оценок.