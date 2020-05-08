Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область, где в пгт Меловое, которым разделена граница между Украиной и Россией, посетил мемориальный комплекс «Украина – освободителям». Об этом 8 мая сообщается на сайте главы государства

«Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне. Президент возложил цветы у Вечного огня, а также установил лампадки возле скульптурной композиции — солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прижалась освобожденная из нацистского плена женщина», — говорится в сообщении. Золотарев: Война с 9 Мая идет за то, чтобы разорвать всё, что объединяет Россию и Украину © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Постамент внешне напоминает блиндаж. Внутри — музей «Землянка». На постаменте надпись: «Украина — освободителям». Скульптурная композиция является частью мемориального комплекса в центре поселка. Рядом с памятником находится братская могила. 1066 имен павших героев высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Неподалеку от этого места расположен поселок Пивневка, который был первым населенным пунктом, где в декабре 1942 года началось изгнание нацистских оккупантов с украинской земли.

Поселок Меловое — самый восточный населенный пункт Украины. По его территории проходит трехкилометровая улица Дружбы, по другую сторону которой располагается российский пгт Чертково. Ранее жители двух населенных пунктов свободно пересекали границу между странами, однако после победы Евромайдана улицу по инициативе украинской стороны разделили металлическим забором с колючей проволокой.