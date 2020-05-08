«Еще один сучий потомок предателей и пособников нацизма, из Львовской области, колыбели украинского фашизма, дорвавшийся к власти. Объявляю нациста-Шмыгаля врагом моей Родины, с которыми я буду бороться!», — написал он.
При этом Кива отметил, что не удивился бы, если бы вдруг оказалось, что у Шмыгаля в столе лежит «аккуратно завернутая в бархатную тряпочку потертая фотография Адольфа Гитлера, которую он бережно хранит со времен своего дедушки». И по вечерам, когда все уходят, достав из стола и приглушив в комнате свет, Шмыгаль «торжественно зигует».