Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на официальной встрече с парламентской фракцией «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявил, что для него праздника Дня Победы 9 мая не существует. Об этом 8 мая написал депутат фракции Илья Кива в Facebook

«Для нас премьера не существует»: украинские оппозиционеры жёстко ответили на заявление Шмыгаля о Дне Победы © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

При этом Кива отметил, что не удивился бы, если бы вдруг оказалось, что у Шмыгаля в столе лежит «аккуратно завернутая в бархатную тряпочку потертая фотография Адольфа Гитлера, которую он бережно хранит со времен своего дедушки». И по вечерам, когда все уходят, достав из стола и приглушив в комнате свет, Шмыгаль «торжественно зигует».