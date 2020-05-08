Украинцы испытывали волнение последние два месяца, поскольку страна находилась под влиянием неблагоприятной конфигурации планет, в частности под влиянием Урана, что порождало много беспокойства и панику. Об этом 8 мая в комментарии «Голос.UA» сообщил астролог Виталий Бердник

«Самые напряженные моменты, порожденные астрологической ситуацией, были вероятнее в марте-апреле, когда была соответствующая конфигурация планет. Но это уже прошло. Предыдущая неделя, 27 апреля — 3 мая, была пиком плохих настроений. Это было следствие соединений транзита планеты Уран, и сейчас уже идет сглаживание, штиль, нормализация обстановки», — заявил он.

Астролог рассказал, при каких обстоятельствах на Украине наступит крах © pixabay.com

«"Открыть ларец Пандоры" в переносном смысле означает совершить действие с необратимыми последствиями. И в этом смысле пандемия коронавируса и карантин не случайные явления, а эпизоды невидимой борьбы и стихийные явления, над которыми был утрачен контроль», — сказал специалист.

По его словам, сейчас на уровне коллективных частот господствует стадное чувство, и это выражается в том, что люди будут верить во что угодно или в любого, кто пообещает освободить их от давления. Как утверждает Бердник, нужно научиться выдерживать давление обстоятельств, и только после этого возможен выход из тупика и кризиса.