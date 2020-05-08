«Добавить туда Усика и Ломаченко, безусловных звезд Украины, героев для молодежи, героев для общества — это означает просто полностью дискредитировать сам "Миротворец". Раньше он задумывался как элемент политического, информационного давления на людей, которые имеют другую политическую позицию», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что такие ресурсы, как «Миротворец», обвиняют людей безосновательно и за это должны быть заблокированы. Также, по словам Бортника, то, что этот сайт продолжает работать, несмотря на все призывы Европейского союза и многочисленных международных организаций прекратить его деятельность, говорит о том, что в стране произошли пока недостаточные изменения в части смены политического курса.