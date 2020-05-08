Сайт «Миротворец» дискредитировал сам себя, внеся в свои списки выдающихся украинских спортсменов Александра Усика и Василия Ломаченко. Об этом 7 мая рассказал директор «Украинского института анализа и менеджмента политики» Руслан Бортник в комментарии сайту Союза православных журналистов

Усик и Ломаченко попали в число «врагов Украины» © Facebook Бокс Украины заявил он.

Эксперт подчеркнул, что такие ресурсы, как «Миротворец», обвиняют людей безосновательно и за это должны быть заблокированы. Также, по словам Бортника, то, что этот сайт продолжает работать, несмотря на все призывы Европейского союза и многочисленных международных организаций прекратить его деятельность, говорит о том, что в стране произошли пока недостаточные изменения в части смены политического курса.