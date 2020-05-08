Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что начальник столичной полиции Андрей Крищенко все еще болен коронавирусом, а врачи якобы подделали документы о его выздоровлении. Об этом парламентарий сообщил в депутатском обращении к главе Нацполиции Украины Игорю Клименко, передает 8 мая «Страна»
«Нардеп настаивает на проведении повторного ПЦР-тестирования Крищенко с дальнейшим публичным обнародованием результатов исследования», — говорится в сообщении.
Также депутат считает, что в отношении начальника столичной полиции должно быть проведено расследование.
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