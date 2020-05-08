Илья Кива поймал оборотней в киевской многоэтажке — видео
Илья Кива поймал оборотней в киевской многоэтажке — видео
© Facebook/Ілля Кива
«Нардеп настаивает на проведении повторного ПЦР-тестирования Крищенко с дальнейшим публичным обнародованием результатов исследования», — говорится в сообщении.

Также депутат считает, что в отношении начальника столичной полиции должно быть проведено расследование.    