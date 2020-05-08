Президент США Дональд Трамп действительно может быть заинтересован в диалоге с Россией, однако не исключено, что это часть его предвыборного выступления. Об этом эксперты сказали в комментарии РИА Новости 8 мая

Лавров и Помпео обсудили вопросы контроля над вооружениями и борьбы с коронавирусом © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Сенатор Олег Морозов рассматривает эту готовность американского лидера к диалогу как его попытку обеспечить себе козырь во внутренней политике.

«Думаю, сам Трамп действительно ищет диалога с нами. У него трудная ситуация — быть больше русофобом, чем его оппоненты, он не может. И, потакая им, он только ослабляет свои позиции», — пояснил политик.

Прорыв же в отношениях с Россией, по его мнению, мог бы расположить к Трампу простых американцев, которые интуитивно понимают всю опасность бесконечной конфронтации.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также связывает заявление президента США с грядущими выборами и не советует верить ему.

«Было бы опрометчиво переоценивать это заявление. Мы знаем, что скоро в США выборы президента, а опыт показывает, что все заявления в США в предвыборный период надо делить на десять», — сказал Климов.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал дождаться реальных действий со стороны Вашингтона, прежде чем доверять словам Трампа.

«За словами президента США должны последовать действия. Очень часто у них были яркие заявления, но никаких действий, направленных на снижение градуса напряженности, не было. Поэтому за этими словами, лозунгами — а мы понимаем, что США находятся в преддверии президентских выборов — должны последовать такие же яркие, практические действия», — сказал он.

При этом парламентарий подчеркнул, что позиция России остается неизменной: она всегда выступает за диалог и выполняет взятые на себя обязательства и договоренности.