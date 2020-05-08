Обновленный план Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом COVID-19 на 2020 год потребует $1,7 миллиарда (125,6 миллиардов рублей). Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил в своем Twitter-аккаунте 7 мая

«Переходящее знамя»: ученый-востоковед о том, кто влияет на решения ВОЗ © скриншот видео vk.com

«Второй план стратегической готовности и ответных действий сосредоточен на ресурсах, которые необходимы ВОЗ для ее собственных операций до конца 2020 года», — написал Гебрейесус.

On today's @WHO Member States' weekly briefing on #COVID19, I explained that the 2nd Strategic Preparedness & Response Plan focuses on the resources WHO needs for its own operations until the end of 2020. We estimate $1.7B will be needed, with a current funding gap of $1.3B. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2020

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,8 миллиона человек. Возглавляют список США, Испания, Италия, Великобритания и Россия, где зарегистрировано свыше 177 тысяч случаев заражения COVID-19.