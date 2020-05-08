«Переходящее знамя»: ученый-востоковед о том, кто влияет на решения ВОЗ
«Переходящее знамя»: ученый-востоковед о том, кто влияет на решения ВОЗ
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До этого расходы оценивались в $1,3 миллиарда (96 миллиардов рублей). План предполагает глобальную и региональную координацию в важных областях по борьбе с коронавирусом, оказание технической помощи правительствам, а также проведение научно-исследовательских работ.

«Второй план стратегической готовности и ответных действий сосредоточен на ресурсах, которые необходимы ВОЗ для ее собственных операций до конца 2020 года», — написал Гебрейесус.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,8 миллиона человек. Возглавляют список США, Испания, Италия, Великобритания и Россия, где зарегистрировано свыше 177 тысяч случаев заражения COVID-19.