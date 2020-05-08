До этого расходы оценивались в $1,3 миллиарда (96 миллиардов рублей). План предполагает глобальную и региональную координацию в важных областях по борьбе с коронавирусом, оказание технической помощи правительствам, а также проведение научно-исследовательских работ.
«Второй план стратегической готовности и ответных действий сосредоточен на ресурсах, которые необходимы ВОЗ для ее собственных операций до конца 2020 года», — написал Гебрейесус.
On today's @WHO Member States' weekly briefing on #COVID19, I explained that the 2nd Strategic Preparedness & Response Plan focuses on the resources WHO needs for its own operations until the end of 2020. We estimate $1.7B will be needed, with a current funding gap of $1.3B.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 7, 2020
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,8 миллиона человек. Возглавляют список США, Испания, Италия, Великобритания и Россия, где зарегистрировано свыше 177 тысяч случаев заражения COVID-19.