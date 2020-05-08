Жена депутата Киевского областного совета Глеба Лирника Валентина Павлюк обратилась в полицию с заявлением о том, что Лирник ее избил, и предоставила фотографии с синяками по всему телу. Об этом 8 мая сообщает в своем сюжете ТСН

Официально супруги вместе, однако в одном доме не живут. Адвокат Павлюк Екатерина Власюк утверждает, что суд постановил, что общий ребенок будет находиться с каждым из родителей равное количество времени. На видео Лирник заявил, что на время карантина он забрал ребенка в целях его безопасности и согласен выполнять решение суда после его окончания, с чем Павлюк не согласна.

Депутат от партии Порошенко сообщил о драке двух «слуг народа» прямо в зале Рады © zaveqna / flickr

При этом Лирник заявил, что не бил жену. Кровь из носа у нее, по его словам, могла пойти из-за стресса и высокого давления.

«Я увидел, что Валя хочет ребенка забрать. Я ее схватил. Она начала кричать. Я закрыл ей рот рукой, чтобы не пугать ребенка. Когда мы упали, я просто разжал ей руки и забрал ребенка», — отметил депутат.

В сюжете отмечается, что в больнице врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму.