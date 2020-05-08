Официально супруги вместе, однако в одном доме не живут. Адвокат Павлюк Екатерина Власюк утверждает, что суд постановил, что общий ребенок будет находиться с каждым из родителей равное количество времени. На видео Лирник заявил, что на время карантина он забрал ребенка в целях его безопасности и согласен выполнять решение суда после его окончания, с чем Павлюк не согласна.
Власюк утверждает, что ее клиентка не имеет возможность зайти с ребенком в дом отца, а вынуждена гулять рядом с сыном на улице. На видео камер наблюдения видно, что женщина пыталась забрать ребенка силой у няни, когда она несла его в дом. После очередной перепалки Павлюк заявила, что муж свалил ее с ног, стал избивать руками и ногами и бить об пол.
При этом Лирник заявил, что не бил жену. Кровь из носа у нее, по его словам, могла пойти из-за стресса и высокого давления.
«Я увидел, что Валя хочет ребенка забрать. Я ее схватил. Она начала кричать. Я закрыл ей рот рукой, чтобы не пугать ребенка. Когда мы упали, я просто разжал ей руки и забрал ребенка», — отметил депутат.
В сюжете отмечается, что в больнице врачи диагностировали у женщины черепно-мозговую травму.