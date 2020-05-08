Президентские выборы в Белоруссии предлагается провести 9 августа. Об этом сообщила председатель Центризбиркома страны Лидия Ермошина, передает 8 мая belta.by

Никакой уравниловки: Лукашенко пообещал заняться пенсиями белорусов после президентских выборов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — сказала Ермошина.

Парламент Белоруссии назначил проведение президентских выборов на 9 августа.

Пост главы государства с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Он уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок. При этом Лукашенко утверждает, что выборы пройдут честно и порядочно.

Оппозиция в Белоруссии проводит праймериз по выбору кандидата для участия в президентских выборах.