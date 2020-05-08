По словам главы ЦИК, политическое руководство Белоруссии провело консультации с избирательной комиссией и палатой представителей.
«В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — сказала Ермошина.
Парламент Белоруссии назначил проведение президентских выборов на 9 августа.
Пост главы государства с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Он уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок. При этом Лукашенко утверждает, что выборы пройдут честно и порядочно.
Оппозиция в Белоруссии проводит праймериз по выбору кандидата для участия в президентских выборах.