Никакой уравниловки: Лукашенко пообещал заняться пенсиями белорусов после президентских выборов
Никакой уравниловки: Лукашенко пообещал заняться пенсиями белорусов после президентских выборов
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
По словам главы ЦИК, политическое руководство Белоруссии провело консультации с избирательной комиссией и палатой представителей.

«В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — сказала Ермошина.

Парламент Белоруссии назначил проведение президентских выборов на 9 августа.

Пост главы государства с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Он уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок. При этом Лукашенко утверждает, что выборы пройдут честно и порядочно.

Оппозиция в Белоруссии проводит праймериз по выбору кандидата для участия в президентских выборах.