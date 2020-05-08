Вместе с тем жесткая форма режима изоляции во Франции, как сообщалось ранее, закончится 11 мая. Также начнется постепенное возобновление деятельности предприятий.
Тем временем страны Балтии договорились об открытии границ для граждан республик с 15 мая. Они также рассматривают возможность открыть границы с Польшей и Финляндией, где, по их мнению, ситуация с распространением коронавируса обстоит лучше, чем в странах Западной Европы.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции превышает 174 тысячи человек, более 25 тысяч из которых скончались.