Франция не будет отменять ограничения на границах со странами Евросоюза и Шенгенской зоны как минимум до 15 июня. Об этом 7 мая сообщила газета Figaro со ссылкой на главу МВД Франции Кристофера Кастанеру

Сенат Франции одобрил законопроект о продлении ЧП из-за коронавируса до 10 июля © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк изоляции во Франции, как сообщалось ранее, закончится 11 мая. Также начнется постепенное возобновление деятельности предприятий.

Тем временем страны Балтии договорились об открытии границ для граждан республик с 15 мая. Они также рассматривают возможность открыть границы с Польшей и Финляндией, где, по их мнению, ситуация с распространением коронавируса обстоит лучше, чем в странах Западной Европы.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции превышает 174 тысячи человек, более 25 тысяч из которых скончались.